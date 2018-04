Terralba, treno in manovra finisce contro binario tronco. Ferito il macchinista

GENOVA, 30 APRILE 2018 - Ancora un incidente ferroviario sulle tratte dei treni regionali nel nord-ovest. A Genova Brignole, un convoglio regionale in manovra, fortunatamente vuoto, è andato a sbattere contro un binario tronco nel parco manovre di Terralba.

Secondo quanto accertato da Trenitalia, il macchinista stava eseguendo una manovra quando, per cause ancora da accertare, ha urtato contro il muretto di sicurezza post alla fine del binario.

A seguito dell'impatto, il locomotore si è sollevato e si è messo in obliquo. Il macchinista è stato soccorso dai medici del 118. Era lucido ma è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuna ripercussione si registra sul fronte del traffico ferroviario.

Soltanto due giorni fa, sulla tratta Torino-Savona, un treno con duecento passeggeri a bordo è stato urtato da una grù privata che ne ha provocato il deragliamento. Solo la freddezza della macchinista ha permesso di evitare conseguenze ben peggiori.

Daniele Basili

immagine da regione.piemonte.it