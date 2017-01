Terremoti: Etna; Ingv, sciame sismico analogo a quello 2008 Stesso sistema di faglie

ROMA, 30 GENNAIO - Lo sciame sismico in atto nell'Etna è un fenomeno analogo a quello che si era verificato nel 2008, generato dallo stesso sistema di faglie che si era attivato allora.

Lo ha detto Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

"Siamo su un vulcano in attività - ha osservato - e fenomeni questi sono comuni, anche se da qualche anno non vedevano sciame di queste dimensioni. L'ultima volta era accaduto nel 2008".Allora, ha aggiunto, la stessa area intorno all'epicentro delle scosse registrate oggi nel 2008 era stata interessata da uno sciame di proporzioni simili. Non si riscontra quindi "nulla dianomalo nel panorama del vulcano".

Bisogna comunque considerare che l'Etna è un vulcano attivo e "la situazione andrà valutata alla luce di quello che succederà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Al momento - ha

rilevato Privitera - possiamo dire soltanto che ad oggi non si riscontra nessuna variazione di altri parametri che faccia ipotizzare una variazione dello scenario attuale".