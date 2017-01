Terremoto: 12 scosse notte in Centro Italia, piu\' forte 3.2

AMATRICE, 26 GENNAIO – La terra non dà tregua al Centro Italia. Ancora nella scorsa notte si sono registrate dodici scosse, le quali hanno colpito le aree del Centro Italia già investite dal sisma del 24 agosto scorso.

In particolare la più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 2,35 in provincia di Rieti, a una profondità di 10 chilometri.



La scossa in questione si è verificata a 4 chilometri da Amatrice e 7 da Campotosto in provincia de L’Aquila. Alle 5,05 un’altra scossa di magnitudo 3,2 è invece stata registrata nel Mar Ionio Meridionale a una profondità di 23 chilometri.



Maria Azzarello