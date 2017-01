Terremoto: Enel Marche-Emilia, linee riparate entro oggi

ASCOLI PICENO, 19 GENNAIO - "Stiamo lavorando per far tornare la corrente elettrica in tutte le località delle Marche entro la giornata di oggi". Lo afferma Luciano Ruscito, responsabile di Enel distribuzione per l'Emilia Romagna e le Marche, rispondendo alle polemiche che si sono accese nel territorio ascolano e maceratese per i ritardi nella riparazione dei collegamenti elettrici danneggiati dal maltempo e da terremoto di ieri .

" Le difficoltà e i problemi per il ripristino delle linee- dice Ruscito- sono stati dovuti anche al fatto che molte zone dove effettuare gli interventi erano impossibili da raggiungere per via della neve. Ora abbiamo sul campo 400 tecnici che stanno operando per sistemare il prima possibile una situazione di normalità, e già migliaia di utenze sono state riallacciate. Abbiamo messo in campo un piano di rientro che prevede il ritorno dei collegamenti entro la giornata di oggi".