Cile: sisma magnitudo 7.7. Ordinata evacuazione zone costiere per allerta tsunami

SANTIAGO DEL CILE, 25 DICEMBRE - Stando a quanto riportato dall'Istituto geofisico americano Usgs, un sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato a quarantacinque chilometri da Puerto Quellon, Cile meridionale, ad una profondità di quindici chilometri.

Le autorità cilene hanno diramato un'allerta tsunami: in Cile si potrebbero verificare "onde pericolose" in un raggio di 1.000 chilometri dall'epicentro del sisma. L'agenzia cilena per le emergenze ha ordinato l'evacuazione delle zone costiere nella regione di Los Lagos. "Per precauzione è stata ordinata l'evacuazione nelle aree di Biobio, Los Rios e Ayesen", è scritto in una nota dell'agenzia riportata dalla Bbc.

