Terremoto nel Centro Italia. Crolla campanile ad Amatrice e scuole evacuate

ROMA, 18 GENNAIO - Tra le 10.25 e le 11.26 sono state avvertite in tutta l’Italia Centrale tre forti scosse di terremoto. La magnitudo è stata tra 5.1 e 5.3. L’epicentro del sisma è collocato tra L'Aquila e Rieti, nella zona di Montereale (AQ). La scosse sono state sentite nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche.

A Roma, come in altri comuni del Centro, alcune scuole sono state evacuate per precauzione e alcune stazioni della metro sono state evacuate a scopo precauzionale. L’allarme riguarda sia la linea A che la linea B. Allo stato attuale dunque risulta sospeso il servizio per attivare le verifiche necessarie e accertare eventuali danni. E' stato disposto un servizio sostitutivo di navette.Ad Amatrice invece è crollato ciò che restava del campanile della chiesa di Sant'Agostino. L'edificio era già stato gravemente danneggiato dal sisma avvenuto nei mesi precedenti. Ora la torre campanaria, dopo le due scosse di stamane, è definitivamente crollata.

Nelle Marche, la protezione civile ha diramato l’allarme valanghe. La misura è stata decisa - si apprende da fonti della regione – a causa della neve e delle nuove scosse di terremoto

Inoltre in alcuni dei territori colpiti dal sisma, i mezzi dei vigili del fuoco stanno incontrando diverse difficoltà a raggiungere le zone colpite dalle scosse di questa mattina a causa della neve presente sulle strade. Le verifiche di eventuali crolli sono in corso.

Giulia Piemontese

(immagine da: fanpage.it)