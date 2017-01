Terrorismo, Alfano: "Combattere con ogni mezzo strategia del terrore"

ROMA, 8 GENNAIO - "Sono vicino alla popolazione siriana e irachena che ha subito due nuovi orribili attacchi a Damasco e Baghdad ed esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari delle vittime".

È quanto affermato dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Alfano, il quale a poche ore dall'attentato terroristico che ha colpito Gerusalemme esprime la propria solidarietà allo Stato di Israele. Inoltre, il ministro ha confermato: "l'impegno del nostro Paese a combattere con ogni mezzo la strategia del terrore". Intanto è prevista una riunione delle Nazioni Unite a New York per una soluzione comune ed una strategia da adottare in risposta degli ultimi eventi.

(fonte immagine LiberaNews)

Caterina Apicella