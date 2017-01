Terrorismo: falso allarme per valigia e borsa in metro a Milano

MILANO, 8 GENNAIO – Doppio falso allarme nella metro milanese questa mattina poco dopo le 10.

A destare sospetto sono stati un trolley incustodito sulla banchina della stazione della linea verde della metropolitana in piazzale Loreto e per una borsa abbandonata alla stazione Udine sempre sulla stessa linea.

Nel primo caso gli artificieri, intervenuti poco meno di un'ora fa, dopo averlo fatto brillare, hanno trovato nella valigia solo effetti personali. Anche nel secondo caso, non è stato rilevato nulla di particolare. Disagi limitati per i passeggeri e il traffico.

Solo una settimana fa sempre a Milano si sono registrati momenti di panico in piazza Duomo dovuti ai rumori di un compattatore di rifiuti del McDonald’s, scambiati per spari causando paura tra i clienti che sono scappati in strada pensando ad un attacco terroristico.

