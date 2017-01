Terrorismo, Gabrielli: "Rischio attentati c'è. Sottovalutare la minaccia è un errore gravissimo"

BOLOGNA, 7 GENNAIO - "Lo dico in maniera molto cruda: anche noi un prezzo lo dovremo pagare. Ci auguriamo sia quanto più contenuto possibile. Noi dentro a quella minaccia ci siamo". Lo ha affermato il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, in una intervista rilasciata a Il Giornale a margine della festa della Befana organizzata dal Sap (sindacato autonomo di polizia) a Bologna.

"Non c'è una ricetta, però sottovalutare la minaccia, oggi, è un errore gravissimo” ha aggiunto, sottolineando come "la cittadinanza, di contro, deve comprendere che deve continuare a vivere normalmente, altrimenti i terroristi avrebbero già vinto togliendoci la libertà. Per quanto ci riguarda, non si devono sottovalutare eventuali segnali, ma nemmeno amplificarli in maniera abnorme".

Gabrielli ha poi annunciato un concorso per assumere mille nuovi agenti, rivelando che “da indagini successive al rimpatrio” è stato appurato un reale rischio di attentati in “buona parte dei sospettati per terrorismo aveva realmente intenzione di compiere atti terroristici e fare morti".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine poliziadistato.it)