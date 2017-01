Texas, rapina termina male: bilancio è di un morto e sei feriti

SAN ANTONIO, 23 GENNAIO - E’ di un morto e sei feriti il bilancio di una rapina finita nel peggiore dei modi a San Antonio, Texas. Due uomini erano entrati in un mall della città, con l’obiettivo di rapinare una gioielleria. Poi il tentativo di un uomo di sventarla, prima di perdere la vita. In una domenica pomeriggio affollata e confusa.

L’uomo ucciso è riuscito a fermare solo uno dei due rapinatori, venendo ferito a morte dall’altro rapinatore, che ha ferito anche altre sei persone. La polizia è ora a caccia del malvivente, mentre l’altro sarebbe ferito ma in custodia delle autorità. Le Forze dell’ordine hanno riferito di «una rapina andata molto, molto male» e che uno dei due sospettati è «scappato all’interno del mall, e strada facendo ha ferito cinque persone». Si attendono dunque ulteriori sviluppi, sui quali la polizia locale sta attualmente lavorando.

Le prime ricostruzioni confermano la rapina bloccata dall’unica vittima dell’accaduto. Il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha espresso tristezza per l’episodio: «Perdere una vita umana in questo modo è senza senso». Ulteriori riscontri potrebbero emergere nelle prossime ore, attraverso altri testimoni. Non sono ancora invece state rese note le condizioni dei sei feriti.

foto da: ilmattino.it

Cosimo Cataleta