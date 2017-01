Thailandia: italiani arrestati rientrano

BOLZANO, 16 GENNAIO - Tobias Gamper e Ian Gerstgrasser, i due giovani italiani arrestati in Thailandia per aver avere strappato alcune bandiere nazionali, gesto considerato gravissimo nel paese asiatico, rientreranno domani in Italia.

Lo conferma la notizia del quotidiano Tagszeitung, dove il senatore Karl Zeller ha affermato: “Il sottosegretario Della Vedova mi ha comunicato che oggi i due altoatesini saranno trasferiti a Bangkok e domani prenderanno il volo di ritorno verso l'Italia, dove arriveranno mercoledì". Zeller ha inoltre aggiunto che "l'ambasciata si è data molto da fare per accorciare i tempi dell'estradizione, che potevano essere molto più lunghi".

Il filmato con le azioni dei due ragazzi era stato pubblicato su Facebook, scatenando una vera e propria campagna d'odio con migliaia di commenti di thailandesi. Inoltre i due erano stati processati e condannati a una pena pecuniaria di 105 euro.

“Spero che la vicenda conclusasi felicemente dei due giovani altoatesini arrestati ed ora liberati in Thailandia sia per loro un ammonimento ad attuare comportamenti consoni, non soltanto all’estero ma anche a casa loro”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Giulia Piemontese



(immagine da: tageszeitung.it)