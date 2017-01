Thailandia: strappano bandiere, arrestati due italiani

BANGKOK, 9 GENNAIO - Due giovani italiani sono stati arrestati per aver strappato e gettato a terra alcune bandiere thailandesi, gesto considerato gravissimo nel paese asiatico. E’ successo a Krabi, dove i due ragazzi, di 18 e 20, entrambi altoatesini di Naturno, rischiano ora una pena che può arrivare fino a due anni di reclusione, l’accusa è di oltraggio alla bandiera nazionale.

L’arresto è stato confermato all’Ansa da fonti della polizia thailandese, ed è attualmente seguito con attenzione dalla Farnesina e dalla nostra ambasciata a Bangkok, in contatto con le famiglie.



Secondo quanto riporta il Bangkok Post, sabato mattina intorno alle 3.30, un filmato ha immortalato i due giovani lungo una strada mentre si dirigono verso il loro hotel. A un certo punto uno si ferma e strappa una bandiera appesa al muro, poco dopo l’amico ne strappa altre quattro. I giovani sono stati ripresi da telecamere di sicurezza e il video è stato pubblicato online dai media locali.

Sui social network, il filmato ha ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, critiche e insulti da parte degli utenti thailandesi.

I due ragazzi si sono successivamente scusati in un video girato all'interno della stazione di polizia: “Eravamo molto ubriachi, non volevamo offendere il popolo e la cultura thailandesi. Siamo molto dispiaciuti”, ha dichiarato uno di loro durante l’interrogatorio, aggiungendo che “in Italia la bandiera non è così importante”.

Da quanto si apprende dalle fonti locali la decisione del tribunale militare di Surat Thani è attesa per domani.

Giulia Piemontese

(immagine da: zazoom.it)