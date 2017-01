The Coach, al via il nuovo format

CATANZARO, 16 GENNAIO - La JTL Production con la Direzione di Luca Garavelli, ha ideato un nuovo format, dall’aspetto innovativo ed originale. Le basi sulle quali si fonda questo nuovo Format televisivo si possono sintetizzare nella volontà di coinvolgere gli operatori del settore che investono il loro tempo e la loro professionalità con i propri allievi, per far sì che questi ultimi possano sfruttare al meglio le loro attitudini artistiche.

Grazie a questa “Mission” si svilupperà una trasmissione con la presenza dei migliori Insegnanti, Coreografi, Vocal Coach e Professionisti nel campo Artistico che faranno da Coach ai migliori talenti del panorama nazionale e internazionale. Come ogni Talent si svolgeranno delle Audizioni dalle quali la Produzione ammetterà alle fasi successive gli Artisti che dovranno avere un’età superiore ai 15 anni. I coach (solo maggiorenni), invece, saranno confermati sia durante la personale audizione o successivamente dopo il termine di tutte le audizioni sul territorio nazionale.

La Produzione selezionerà a campione alcune scuole sparse su tutto il territorio nazionale e nelle Nazioni aderenti, per girare delle Clip con lo scopo di “raccontare” televisivamente il “dietro le quinte”, i sacrifici e lo studio legati ad ogni Artista e disciplina.

Ogni concorrente potrà partecipare alla fase delle audizioni avvalendosi del supporto di un Coach. Dopo la prima fase nazionale, per ogni coach sarà allestita una postazione con una pulsantiera. Si esibiranno tutti i concorrenti che hanno superato la prima fase nazionale senza il supporto di un Coach. Dopo 30 secondi di esibizione, premendo il pulsante, ogni Coach potrà decidere di prendere in squadra uno degli Artisti. In questo modo dovrà colmare i vuoti all’interno della propria squadra e formarne una con all’interno almeno 3 discipline diverse (Es. Un corpo di ballo, una band e un Cabarettista).

In questo modo sarà inevitabile accogliere nella propria squadra talenti provenienti da altre Scuole, Regioni o Nazioni. Dopo questa fase ogni squadra avrà il suo Coach e gareggerà per accedere alla Finale. I concorrenti si esibiranno al cospetto di una Giuria prestigiosa e qualificata. La Produzione metterà in palio € 30.000,00 in borse di studio e contratti di lavoro.