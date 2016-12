TheGiornalisti, dopo il sold out del "Completamente Tour", tornano con due live

[Riceviamo e pubblichiamo]

ROMA, 22 DICEMBRE - Dopo aver girato l’Italia collezionando il sold out in tutte le date del COMPLETAMENTE TOUR, i THEGIORNALISTI, il fenomeno del nuovo pop italiano, tornano a regalarci emozioni con COMPLETAMENTE SENZA, due DATE-EVENTO uniche e da non perdere!



La band capitanata da Tommaso Paradiso è pronta a esibirsi PER LA PRIMA VOLTA al Palalottomatica di Roma il 9 maggio 2017 e al Mediolanum Forum di Milano l’11 maggio 2017 (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti), con due live show pensati ad hoc per questi due grandi palchi.



Ad anticipare l’album “Completamente Sold Out”, uscito a ottobre 2016 per Carosello Records, è il brano “Completamente”, singolo che ha conquistato tutti i network radiofonici. Il brano è il primo del nuovo pop italiano in continua ascesa, arrivando al 19° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (dati diffusi da EarOne). Il nuovo disco “Completamente Sold Out” è disponibile in tutti i negozi tradizionali, in digital download (http://carosellorecords.lnk.to/CompletamenteSoldOut) e su tutte le piattaforme streaming.



«Completamente Sold Out è l'album degli innamorati, di quelli che non hanno proprio voglia di tenersi. Di quelli che non ragionano e si buttano via con niente e forse pure per niente, ma ci credono – racconta Tommaso Paradiso -Bisogna avere il cuore grande come il mare e come il mare raccogliere tutto, il bene e il male, il riflesso delle stelle e la cartaccia sporca. E non avere paura di sbagliare per un illusione più grande, perché è quella illusione che ti tiene sveglio, vivo e romantico. Le canzoni non ti fanno sentire solo, le canzoni ti specchiano, le canzoni ti bruciano, le canzoni raccontano».



Questa la tracklist di “COMPLETAMENTE SOLD OUT”: “Completamente”, “Sold Out”, “Tra la strada e le stelle”, “L'ultimo grido della notte”, “Sbagliare a vivere”, “Gli alberi”, “Fatto di te”, “Non odiarmi”, “Il tuo maglione mio”, “Disperato”, “Vieni e cambiami la vita”.



È disponibile in tutti i negozi tradizionali “Fuoricampo”, terzo lavoro in studio dei Thegiornalisti e predecessore dell’ultimo progetto discografico “Completamente Sold Out”.



Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, formano i THEGIORNALISTI a Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi nati e scritti nel salotto di casa, così che a settembre 2011 esce prima “Vol.1” e qualche mese più tardi “Vecchio”. Il cambio di rotta, di stile, avviene a fine 2013 quando firmano con Foolica e, nell’anno successivo, fanno uscire “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e di pubblico. Da novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour” che li ha visti esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti che li ha portati spesso al tutto esaurito nelle grandi città. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è infatti coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti firmano con Carosello Records per l’uscita del nuovo disco.

Federica Moretti

Carosello Records