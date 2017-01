Torino: muore ragazzo di 25 anni, possibile caso di meningite

TORINO, 9 GENNAIO – Continua la ‘psicosi’ meningite nel Paese. Ieri a Torino un ragazzo di 25 anni, Vittorio Bonetto, è morto all'ospedale Molinette della Città della Salute e si sospetta possa essere un nuovo caso di meningite fulminante.



Il giovane, residente nel Comune di Valperga (TO), era arrivato l’altro ieri nella struttura ospedaliera in condizioni molto gravi, trasportato da un elicottero del 118, e lamentava febbre molto alta, uno dei sintomi dell'infezione.



“Che febbre... mai stato così male”. Questo l’ultimo post pubblicato su Facebook sabato scorso dallo sfortunato Vittorio intorno alle 10.00 di sabato scorso, prima di essere trasferito all’ospedale.



Nelle prossime ore gli esami saranno in grado di stabilire se si sia trattato, in effetti, di meningite fulminante. Nel frattempo, a fini precauzionali, i familiari del giovane sono stati sottoposti a profilassi.

Carlo Giontella





Immagine da insalutenews.it