Trafficavano cocaina dalla Spagna alla Sicilia, 8 arresti

MARSALA, 24 GENNAIO 2017 - I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo hanno eseguito un'operazione che ha portato allo smantellamento di un sodalizio specializzato nel traffico internazionale di stupefacenti.

L'operazione "Borasco" ha portato all'arresto di otto persone. I provvedimenti, sei dei quali di custodia in carcere e due agli arresti domiciliari, sono stati emessi dal Gip di Palermo al termine di indagini svolte del Gico, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, e, in particolare del procuratore Francesco Lo Voi, dell'aggiunto Maurizio Scalia e del sostituto Calogero Ferrara.

Le indagini, eseguite tra il 2014 e il 2015, hanno permesso di scoprire un'associazione a delinquere, con base a Marsala, che trafficava cocaina proveniente dalla Spagna e riforniva, in particolare, la zona del litorale agrigentino e marsalese.

L'organizzazione era guidata da P. M., 58 anni, ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e da V. C., di 56 anni, e si avvaleva di due fornitori spagnoli di 53 anni e 45 anni, quest'ultimo ex appartenente alla Guardia Civil.

Ai due iberici era affidato il compito di portare la droga in Italia. Il più giovane trasportava la cocaina a bordo di autoveicoli appositamente adattati, sbarcando con il traghetto al porto di Palermo. Per sfuggire a controlli più approfonditi, era pronto a esibire un documento scaduto della Guardia Civil.

L'altro spagnolo, invece, precedeva il complice in aereo per assicurarsi che agli arrivi presso il porto non vi fossero controlli ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attuati dalle forze di polizia. Entrambi gli spagnoli sono stati già arrestati dalle Fiamme gialle in occasione di un precedente sbarco di stupefacente effettuato a Palermo e si trovavano già ai domiciliari in Italia. Per loro il Gip ha disposto la custodia in carcere.

Sono emersi, inoltre, alcuni elementi di responsabilità anche a carico di altre persone. Per due uomini, di 56 e 47 anni, si sono aperte le porte del carcere mentre per altre due persone, un uomo di 46 anni e una donna di 48 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Complessivamente, nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza quattro persone, tre a Palermo e una ad Agrigento, e sequestrati oltre 6 chili di cocaina.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it