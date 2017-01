Trafficavano cocaina tra Sud America e Calabria: 19 arresti

REGGIO CALABRIA, 10 GENNAIO - La Polizia di Stato di Reggio Calabria sta eseguendo in queste ore una maxioperazione antidroga finalizzata finalizzata alla disarticolazione di un sodalizio transnazionale dedito al traffico di cocaina dal Sud America in Calabria, con arresti in diverse regioni d'Italia.

L'operazione, denominata "Buena Ventura", è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria e ha visto il coinvolgimento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. I dettagli dell´operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta alle 10.30, presso la questura di reggina.

Sono stati emessi 19 provvedimenti tra Reggio Calabria, Milano, Napoli, Bologna e Pescara. I poliziotti stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare - 14 in carcere e 4 ai domiciliari. Per le persone coinvolte l'accusa è pesante: traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A supporto delle tesi investigative c'è un'informativa della Polizia di oltre 500 pagine, contenente intecettazioni telefoniche, telematiche e ambientali che ricostruiscono l'attività del cartello.

Oltre due anni di investigazioni hanno dimostrato l'esistenza di un canale di approvvigionamento di cocaina fra la Calabria e la Colombia ad opera di un sodalizio transnazionale dedito al traffico di stupefacenti. Secondo gli investigatori calabresi, il cartello riconducibile alle famiglie Morabito-Bruzzaniti-Palamara avevano sviluppato un asse per la la compravendita di droga tra Reggio Calabria e Bogotà.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la cocaina sarebbe arrivata via mare al porto di Gioia Tauro, attraverso apposite società operanti nel settore della importazione di prodotti ortofrutticoli, oppure per via aerea, mediante corrieri attraverso uno scalo aereo del Centro-Nord Italia, avvalendosi anche della complicità di un appartenente alle forze dell'ordine e di una società di vigilanza privata.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it