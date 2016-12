Tragedia ad Agrigento, bambina di tre anni muore schiacciata da tv

AGRIGENTO, 29 DICEMBRE – Una bambina di tre anni è morta a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, dopo essere stata schiacciata dal televisore di casa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava nel soggiorno di casa dove stava giocando con i cassetti del mobile sul quale era sistemato un vecchio tv color. La bimba stava aprendo e chiudendo i cassetti, quando d’improvviso il televisore le è crollato addosso. Trasportata d’urgenza all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, le sue condizioni sono risultate subito gravi e non c'è stato nulla da fare.

I medici hanno avvertito i carabinieri i quali hanno avviato le indagini, affidate alla stazione di Campobello di Licata e a quella dell’Arma di Licata.

La madre della piccola è stata sentita per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento della tragedia si trovava in un'altra stanza. Si è precipitata in soggiorno non appena ha sentito il rumore e ha portato la piccola alla vicina guardia medica. Constatata la gravità della situazione, la piccola è stata trasportata con un'ambulanza nel più vicino ospedale, dove purtroppo è giunta già priva di vita.

[foto: tp24.it]

Antonella Sica