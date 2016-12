Tragedia in provincia di Treviso, imprenditore annuncia il suicidio su Facebook e poi si spara

TREVISO, 22 DICEMBRE – Un imprenditore di 51 anni della provincia di Treviso si è tolto la vita sparandosi nella pizzeria di cui era titolare a Zero Branco. Il fatto è avvenuto verso le 17 di ieri. Prima di compiere il tragico gesto, l’uomo lo ha annunciato su Facebook lasciando un ultimo saluto: «Addio...non ce la faccio più», ha scritto il 51enne sulla sua bacheca.

Da quanto è emerso, l’uomo era depresso. Il 51enne non è riuscito a superare il dolore causato dalla morte della moglie 46enne, avvenuta lo scorso anno per un male incurabile.

Il corpo dell’imprenditore è stato ritrovato verso le 18.30 di ieri all'esterno della sua attività su via Noalese da un vicino che ha lanciato l’allarme. In un primo momento era parso un malore improvviso, poi all'arrivo dell'ambulanza del Suem118 si è capito che si trattava di un suicidio. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

L’uomo lascia due figli: un ragazzo di 14 anni e una bambina di 6.

[foto: ilgazzettino.it]

Antonella Sica