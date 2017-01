Trattativa Stato-mafia, Totò Riina risponderà a domande pm

PALERMO, 30 GENNAIO - L’ex boss di Cosa Nostra, Totò Riina, ha fatto sapere attraverso il suo legale, l'avvocato Giovanni Anania, che risponderà alle domande di pm e avvocati nel processo in cui la Procura di Palermo cerca di provare l'esistenza di un patto criminale tra la mafia e lo Stato, siglato subito dopo la stagione delle stragi del 1992.

La comunicazione è arrivata a udienza chiusa, quando la corte stava per lasciare l'aula. Un colpo di scena inaspettato in quanto sarebbe la prima volta che il padrino di Corleone si sottopone all'esame. L'interrogatorio di Riina dovrebbe tenersi nell'udienza del 16 febbraio. Nell'udienza del 10 febbraio sono previste invece le dichiarazioni spontanee del senatore Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno, anche lui imputato insieme ai boss.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)