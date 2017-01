Truffe: Beni per 345.000 euro sequestrati da Gdf nel Crotonese

CROTONE, 31 GENNAIO - Quindici imprenditori accusati di truffa aggravata per il conseguimento di indebite erogazioni pubbliche sono destinatari di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Crotone nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza. L'esecuzione del provvedimento - secondo quanto reso noto - ha permesso di pervenire al sequestro di denaro e beni immobili per un valore complessivo di 345.000 euro.

L'attivita' ispettiva eseguita dalle Fiamme Gialle nei confronti di numerosi imprenditori del Crotonese era finalizzata a verificare la legittimita' delle percezioni di finanziamenti comunitari. Gli accertamenti avrebbero permesso di rilevare, a carico dei percettori dei finanziamenti, responsabilita' di natura sia penale che amministrativa, per aver presentato le istanze di accesso ai contributi comunitari giustificandole attraverso il perfezionamento di contratti con soggetti che sarebbero deceduti in epoca antecedente alla stipula o utilizzando atti comunque falsi.Sotto il profilo amministrativo sono state segnalate all'ente erogatore, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero, indebite percezioni dei contributi comunitari, per un ammontare di o 2.385.602,51 euro. E' stata inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro un' apposita segnalazione di danno erariale per un ammontare di 1.479.384,07 euro.