Trump, anche gli europei potrebbero avere delle limitazioni per i viaggi in Usa

NEW YORK, 16 DICEMBRE - Secondo quanto dichiarato dal Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, anche gli europei potrebbero avere delle limitazioni per quanto riguarda i viaggi negli Usa. I controlli, infatti, saranno ancora più severi, per evitare che i terroristi provenienti dal nostro continente possano entrare facilmente in America.

Lo ha dichiarato Trump durante un'intervista al media britannico, Sunday Times, spiegando che subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca firmerà alcuni provvedimenti per rafforzare le frontiere degli Stati Uniti, in cui i controllo saranno ancora più severi.

L'intervista è continuata con alcune affermazioni a favore della scelta della Gran Bretagna: “La Brexit una grande cosa e io faro' un accordo con il Regno Unito”, e per quanto riguarda la tanto criticata Russia, ha affermato che “dobbiamo cominciare a fidarci di Vladimir Putin".

Solo pochi giorni fa, su Twitter, si era espresso sulle vicende di hackeraggio da parte dei russi: “Hanno compiuto un errore, e quando si sbaglia si dovrebbe chiedere scusa. Anche i media dovrebbero chiedere scusa”.

Chiara Fossati

immagine da www.vesuviolive.it