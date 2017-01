Trump, nuovo attacco ai media e risposta ai manifestanti

WASHINGTON, 22 GENNAIO - Il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha duramente attaccato i media, accusandoli di aver tenuto un comportamento disonesto nella descrizione del numero di persone presenti alla cerimonia di inaugurazione del suo mandato.

In particolare, la critica è stata rivolta ai fotografi, rei di aver immortalato un pubblico di gran lunga inferiore a quello raccoltosi 8 anni fa per presenziare all'inizio del primo mandato di Barack Obama. Nel suo discorso alla CIA, Trump ha parlato di oltre un milione di spettatori presenti al Washington Memorial, cifre ben superiori rispetto ai 250mila indicati dalla stampa.Il neo presidente ha inoltre commentato via twitter le innumerevoli manifestazioni di protesta tenutesi sabato nelle principali città del paese, dichiarando di averle guardate e sottolineando che le elezioni si sono svolte recentemente. "Perchè queste persone non hanno votato?", ha poi aggiunto.Nella capitale le proteste hanno coinvolto oltre mezzo milione di persone. Circa 400mila invece le presenze registrate a New York.