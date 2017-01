Trump: "Dietro agli hacker c'è anche Mosca"

NEW YORK, 12 GENNAIO - “Forse gli attacchi informatici sono stati compiuti anche dalla Russia, ma credo anche dalle altri paesi, da altre persone”, ha dichiarato il neo eletto Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa di ieri.

Ci sarebbero quindi anche i russi dietro gli attacchi avvenuti durante la campagna elettorale per le presidenziali americane.

Trump ha continuato il suo discorso criticando l'operato del suo predecessore, Barack Obama, affermando che: “Non ho rapporti con la Russia, non ho alcun affare in corso con la Russia e non ho neanche debiti con la Russia. I rapporti con la Russia, che con l’amministrazione Obama sono arrivati al minimo storico torneranno a essere cordiali perché può aiutarci a combattere l’Isis. L’attuale amministrazione ha creato l’Isis andandosene dall’Iraq e creando un vuoto di potere che ha dato vita all’Isis. Io non so se avrò un rapporto migliore con Vladimir Putin, ma me lo auguro”.

Il neo presidente ha poi concluso il suo discorso parlando dell'Obamacare come una soluzione disastrosa per la sanità americana, e che “Appena il nuovo ministro avrà il `via libera´ presenteremo un piano. L’Obamacare è stato un disastro completo e totale, sta implodendo. Lo abrogheremo e lo sostituiremo. Sarà di fatto in simultanea, probabilmente lo stesso giorno”.

Chiara Fossati

immagine da www.ilsecoloxix.it