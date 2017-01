Trump: servono confini. Guardate il caos in Europa

WASHINGTON, 29 GENNAIO - "Il nostro Paese ha bisogno di confini forti e di controlli rigidi, adesso. Guardate a quello che sta succedendo in Europa e, anzi, in tutto il mondo, un caos orribile!". L’autore di questo messaggio comparso poche ore fa sul social network Twitter, è il presidente eletto Donald Trump.

Con queste parole il presidente americano risponde alle critiche dei suoi oppositori e conferma la sua decisione di proseguire con la politica che blocca per quattro mesi l’accesso sul territorio americano ai rifugiati e sospende per tre mesi gli ingressi dei cittadini provenienti da sette paesi islamici a rischio terrorismo. Gli ordini divenuti esecutivi dopo l’apposizione della firma presidenziale hanno scatenato le proteste dei cittadini americani, manifestando anche negli aeroporti chiedendo la liberazione dei migranti fermati.

Le critiche provengono anche dai capi di stato e di governo di molti paesi europei, come la cancelliera tedesca Merkel, il presidente del consiglio Gentiloni il premier britannico May ed il presidente Hollande che hanno dichiarato di essere contrari al “#MuslimBan” convinti che la lotta al terrorismo non giustifichi una misura del genere basata solo sull’origine o al credo delle persone.

Il primo ministro canadese Trudeau, in risposta alla politica di Trump, ha dichiarato: "A chi fugge dalle persecuzioni, dal terrore e dalla guerra, sappiate che i canadesi vi daranno il benvenuto, non importa quale sia la vostra fede. La diversità è la nostra forza #WelcomeToCanada"

(Immagine da: TGCom24 – Mediaset)

Caterina Apicella