Trump:"La Corea del Nord non avrà un'arma nucleare contro gli Usa"

WASHINGTON, 3 GENNAIO- “La Corea del nord ha appena dichiarato che è nella fase finale della realizzazione di un’arma nucleare capace di raggiungere parti degli USA. Questo non accadrà.” Sono le parole scritte in un tweet dal neoeletto presidente americano Donald Trump.



Il tycoon fa riferimento a Kim Jong-un, leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), che aveva annunciato il lancio imminente di un missile balistico intercontinentale.



L’antipatia del magnate americano per il leader nordcoreano era già nota dalla campagna elettorale, quando Trump aveva definito Jong-un come “maniaco”, anche se quest’accezione potrebbe non essere del tutto negativa, in quanto subito dopo questa dichiarazione, Trump aveva aggiunto di dover dare credito al leader.



Sempre rimanendo sull’argomento, Trump attacca Pechino in un altro tweet:” Porta via agli Stati Uniti enormi somme di denaro e ricchezze in un commercio totalmente a senso unico e non ci aiuterà sulla Corea del Nord. Bello!”

(foto da Katehon)

Eleonora Ranelli