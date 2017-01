Turchia, attentato: tragedia a Istanbul, identificate 21 delle 39 vittime

ISTANBUL, 01 GENNAIO - Attentato terroristico a Istanbul. Allo scoccare della mezzanotte almeno 39 persone, tra cui 5 turchi e 16 stranieri stranieri, sono stati uccisi quando un uomo vestito da babbo natale - due secondo fonti non confermate - ha fatto irruzione in un night club aprendo il fuoco contro un gruppo di persone che stava festeggiando il Capodanno al Reina club.

IL ministro dell'Interno Suleyman Soylu ha riferito che il killer e' riuscito a dileguarsi ed e' in corso una caccia all'uomo per catturarlo. Almeno 69 sono i feriti.

L'Unita' di Crisi della Farnesina e' in contatto da stanotte con il consolato generale italiano a Istanbul "per le verifiche di rito" per accertare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'attentato terroristico a Istanbul che ha causato almeno 39 morti di cui 16 stranieri e 69 feriti.



Secondo la prima ricostruzione fornita dal ministero dell'Interno il killer si e' fatto strada nel locale, nel quartiere 'europeo' di Ortakoy, uccidendo un agente di polizia ed un addetto della sicurezza all'ingresso del Reina club, uno dei piu' esclusivi locali di Istanbul. Nel night club ci sarebbero state 700 persone al momento dell'attacco. Il ministro Soylu ha chiarito che finora sono state identificate 21 delle 39 vittime e che solo 5 sono turche.



Molte delle persone nel locale si sono gettate nelle acque del Bosforo per salvarsi dalla mattanza. L'agenzia Dogan riferisce che sarebbero stati due i killer vestiti da babbo natale anche se il ministro Soylu ha riferito che l'azione e' stata opera di un solo attentatore ancora in fuga. L'attacco sarebbe iniziato all'1,30 ora locale (le 23,30 in Italia). L'attentato non e' stato ancora rivendicato e gli inquirenti non si sono ancora sbilanciati su alcuna pista preferenziale, anche se la matrice islamica (Isis) e non quella curda stavolta, appare quella privilegiata. La Turchia e' stata protagonista negli ultimi giorni dell'intesa, mediata con la Russia e l'Iran, del cessate il fuoco in Siria entrato in vigore alla mezzanotte di giovedi'.



L'agenzia Dogan, l'unica che parla di due killer vestiti da babbo natale, sostiene che secondo alcuni testimoni ocularie gli attentatori "parlavano in arabo". Il governo turco, come in altre occasioni, ha disposto un blackout mediatico temporaneo. Ieri sera c'erano ben 17.000 poliziotti schierati in tutta Istanbul per prevenire eventuali attentati ma i sono rivelati del tutto inutili. La citta' era in stato di massima allerta, dopo i recenti attentati, l'ultimo in ordine di tempo il 10 dicembre scorso l'esplosione di due bombe all'esterno dello stadio del Beksitas che causo' 44 morti e venne rivendicato da militanti curdi.

La Casa Bianca ha condannato la "barbarie" dell'attacco e ha ribadito il suo sostegno al suo alleato Nato "nella nostra comune determinazione a combattere e sconfiggere tutte le forme di terrorismo". Il presidente uscente Barack Obama, in vacanza alle Hawaii, "ha espresso le sue condoglianze per la perdita di vite innocenti e ha disposto che il suo staff offra assistenza alle autorita' turche".

"Tragico inizio di 2017 ad Istanbul" ha commentato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg su Twitter. Il capo della diplomazia Ue, Federica Mogherini, sempre su Twitter, ha ricordato "continuiamo a lavorare per prevenire queste tragedie" e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e ai loro familiari.