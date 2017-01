Turchia: il killer di capodanno è un uzbeko

ISTANBUL, 8 GENNAIO – Ancora un altro nome e un’altra nazionalità viene ricondotta all’attentatore di capodanno, autore della strage al Reina di Istanbul.

Si tratterebbe, secondo i media turchi, di un cittadino uzbeko di nome Abdulkadir Masharipov, il cui nome in codice sarebbe Abu Muhammed Horasan, e che sarebbe nel mirino delle forze di sicurezza turche.

Non è ancora ufficiale l’identità del killer, che più volte è stato associato a nomi estranei all’accaduto, infatti in un primo momento era stata divulgata una foto presa da camere di sicurezza, di un ambulante poi costretto a presentarsi alla polizia per discolparsi.

Successivamente si è parlato di un killer proveniente dal Kirgikistan o dall'Uzbekistan, poi si pensava ad una pista cinese, con il killer che sarebbe stato un uiguro e ancora, i media hanno parlato del kirghiso Iakhe Mashrapov, che non era neanche ad Istanbul la notte di capodanno. Infine è tornata a salire la pista uigura, fino all'ultimo nome dell'uzbeko Abdulkadir Masharipov.

Secondo il quotidiano Hurriyet, l’uomo era giunto a Istanbul dalla provincia di Konya lo scorso 15 dicembre. La testata inoltre aggiunge che una cellula uzbeka dell'Isis a Konya continua a fornire appoggio a Masharipov. Si aspetta quindi l’ufficialità dell’ultima pista.

Maria Azzarello

[fonte immagine:reuters]