Turchia, spari in un locale a Istanbul: almeno un morto e due feriti

ISTANBUL, 30 GENNAIO – La notizia di una sparatoria in un ristorante nel quartiere Beykoz di Istanbul, riportata da diversi media turchi, ha riacceso la paura del terrorismo in Turchia. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un noto locale della capitale uccidendo una persona e ferendone almeno altre due. L’aggressore, che è poi stato arrestato, non sarebbe però un terrorista.

Secondo quanto si è appreso, infatti, si sarebbe trattato di una vendetta personale. L’autore della sparatoria avrebbe riconosciuto l'uomo che 12 anni prima aveva ucciso suo padre nello stesso locale e avrebbe quindi deciso di vendicarsi.

Diverse persone hanno riportato ferite lievi, molte per le schegge di vetro, fra le quali la pop star Demet Akalin, colpita di striscio a una mano.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica