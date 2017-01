Udinese-Milan 2-1

UDINE, 29 GENNAIO - Dopo Napoli e Juventus, a Udine arriva la terza sconfitta in otto giorni per il Milan.

Il giovane portiere rossonero avrebbe potuto evitare il gol del 2-1 con un grande intervento, errore che ora fa precipitare il Milan al settimo posto. L'avvio della partita premia il Milan, con i rossoneri che all’8’ passano al primo affondo: Suso a destra, che sposta il pallone sul sinistro e crossa a rientrare sul secondo palo, poi arriva Bonaventura e il Milan è in vantaggio. L'uscita di Bonaventura alla mezz’ora per un problema muscolare all'adduttore sinistro priva la squadra di Montella del suo appoggio a sinistra.

Al 24' l'Udinese rasenta il pareggio con un colpo di testa di Faraoni su cross di Jankto, e in seguito all'uscita per infortunio dello stesso Faraoni, poco dopo, è un altro errore tecnico del Milan a provocare l'1-1: da De Paul a Hallfredsson, imbucata sulla sinistra dell'area per Thereau il cui sinistro sotto la traversa inganna Donnarumma. La ripresa è vantaggiosa per l'Udinese, che giunge al 2-1 ancora da un errore del Milan.

Luna Isabella

(foto da eurofantasyleague.com)