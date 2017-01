Ue, ChinaEU soddisfatta per elezione Tajani

BRUXELLES, 18 GENNAIO - L'associazione ChinaEU si congratula con Antonio Tajani, neoeletto Presidente del Parlamento Europeo, e gli dà "il benvenuto al timone dell'istituzione che rappresenta 500 milioni di cittadini europei".

In una nota vengono ricordati "i numerosi traguardi ottenuti da Tajani per la promozione degli interessi dell'industria e dei consumatori europei" e, nello specifico, "nel 2012, durante il suo mandato in qualità di Vice Presidente della Commissione Europea, responsabile per l'industria e l'imprenditorialità, Antonio Tajani ha lanciato una campagna per una nuova rivoluzione industriale, al fine di rinnovare l'industria europea, salvare posti di lavoro nell'industria manifatturiera e promuovere una crescita sostenibile.

Gli investitori cinesi hanno svolto un ruolo cruciale per il successo di questa campagna, tra le altre cose investendo in aziende manifatturiere europee come Pirelli o Volvo, e tuttora continuano a contribuire alla digitalizzazione del settore manifatturiero". "Tajani - si legge nella nota - ha riconosciuto la crucialità del ruolo della Cina per lo sviluppo economico dell'Europa. Il 2010 lo ha visto lanciare a Pechino il Centro per le Piccole e Medie Imprese dell'Unione Europea – EU SME Centre -" che, finanziato dalla Commissione Europea, "aiuta le PMI europee a superare le sfide che queste devono affrontare operando sul mercato cinese, in particolare nelle prime fasi di sviluppo del business".

Luna Isabella

(foto da confartigianato.it)