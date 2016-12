Umbria, otto scosse di terremoto nella notte

PERUGIA, 30 DICEMBRE - Le scosse di terremoto continuano a far paura nel Centro Italia. Dopo le forti scosse avvenute nei mesi scorsi la terra non ha mai smesso di tremare. Questa notte, in Umbria, si sono registrate ben otto scosse, una delle quali è stata di magnitudo tre, registrata a Macerata, Ascoli Picena e Foligno, alle 6.09 del mattino.

L'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avrebbe registrato l'epicentro del sisma a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, e l'ipocentro a sei chilometri di profondità.

Le scosse, senza considerare quelle di magnitudo sotto al valore due, sono state otto, ma non hanno provocato ulteriori crolli.

Chiara Fossati

