Una serena e nuova lettura del Natale!

Somigliamo in molte occasioni a quei sacerdoti e scribi che, dinnanzi alla nascita del Nazareno, rimangono inermi e disinteressati, come se quell’evento non gli appartenesse. A noi la scelta, ancora oggi, continuando a separare Cristo da ogni altra cosa, di ritrovarci in un Natale sterile. prendiamo infatti l’Eucaristia ma disattendiamo la Parola; leggiamo la Parola ma ignoriamo la Chiesa e non vediamo Cristo nel fratello o nel prossimo.

Il Figlio dell’Uomo va assunto nella sua unicità e senza alcuna divisione. Il cristiano testimone del Signore, qualunque sia la sua attività quotidiana, non può compiere un terzo, i due terzi o la metà del suo cammino di fede. Inginocchiamoci; con gusto; con la convinzione che in essa, apparentemente senza nulla di sconvolgente, avvenga piuttosto

Si potrà allora dire con animo sereno che sarà un “Buon Natale” per tutti noi. Non bisogna fermarsi solo al ricordo di un evento, ma si deve permettere, attraverso sé stessi, di rendere attuale ogni giorno tutto ciò che in una umile grotta ha capovolto la creazione e con essa tutta l’Umanità.