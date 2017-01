Unioni Civili: i decreti e cosa cambia

ROMA, 15 GENNAIO - Le Unioni Civili sono diventate ufficialmente legge. Ieri, i tre decreti legislativi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri. Mancava solo la loro conferma per far sì che il disegno di Cirinnà, del 20 maggio scorso, diventasse effettivo.

“L’unione civile definisce il rapporto tra da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliano organizzare la loro vita in comune. La disciplina proposta, con uno statuto normativo flessibile e «leggero», intende fornire ai cittadini che scelgano forme non tradizionali di convivenza la necessaria tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive, evitando così ogni forma di discriminazione ai loro danni”, spiega il sito del Senato riguardo la nuova legge sull'unione tra persone delle stesso sesso.

Ma cosa prevede ora la legge?

Una della novità è quella di poter trascrivere anche sul registro delle unioni civili Italiane i matrimoni che sono stati contratti al di fuori del nostro Paese.

Inoltre, per le coppie omosessuali, sarà da ora possibile celebrare il matrimonio in caso di pericolo di vita, anche in nave o in aereo.

Se si tratta di una coppia composta da persone di nazionalità diversa e una di loro proviene da un Paese in cui le unioni civili non sono previste, basterà che questa si procuri un certificato di stato libero.

Un altro passo in avanti molto importante è quello che riguarda i diritti davanti ad un giudice. La coppia omosessuale, infatti, avrà gli stessi diritti di una coppia eterosessuale.

Chiara Fossati

immagine da www.studiolegalecanevisio.it