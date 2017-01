Universita\' Catanzaro: Definita offerta alta formazione

CATANZARO, 25 GENNAIO - E' stata approvata l'offerta dell'alta formazione dell'Universita' Magna Graecia di Catanzaro per l'anno accademico 2016/2017. Lo comunica l'ateneo precisando che l'offerta "risulta piu' ricca nelle possibilita' di scelta rispetto a quella degli anni precedenti, tenendo conto, in un'ottica di integrazione e specializzazione, le linee disciplinari di base che gia' caratterizzano i corsi di laurea attivati dall'ateneo e le tendenze che provengono dal mondo del lavoro. In primavera, grazie al lavoro del rettore dell'Universita' Magna Graecia, prof. Aldo Quattrone, ed alla convenzione sottoscritta tra l'Ateneo e il Comune di Catanzaro, - si legge n un comunicato - i corsi dell'alta formazione si svolgeranno nel complesso monumentale del San Giovanni, in un ambiente che, dotato di tutte le migliori attrezzature didattiche, e soprattutto posizionato nel Centro cittadino, rappresentera' anche "fisicamente" la sinergia, sempre auspicata e cercata fra la Citta' e l'Universita'. I Corsi attivati riguardano: 8 master di primo livello, 18 Master di secondo livello, 2 corsi perfezionamento e 2 corsi di aggiornamento, che ben coniugano - spiega la nota - esigenze di professionalizzazione alla necessaria innovazione garantita da percorsi curriculari di alta formazione che abbracciano i temi piu' attuali e specialistici riguardo la salute e la medicina, le scienze giuridiche, le scienze sociali, i beni culturali, il management e la pubblica amministrazione".

"I master di primo livello - e' spiegato - hanno come tema disciplinare: beni culturali e beni ecclesiastici: analisi, gestione e fund raising; management dell'innovazione turistica integrata; ingegneria clinica; il trauma sportivo: riabilitazione e riatletizzazione; management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie; strumentista di sala operatoria; reumatologia per le professioni sanitarie; wound care specialist - specialista in vulnologia. I master di secondo livello invece sono incentrati su: il diritto privato della pubblica amministrazione; medicina integrata; diritto del minore e delle relazioni familiari; teledidattica applicata alle scienze della salute ed ict in medicina; cure palliative; bioinformatica e biostatistica: applicazioni in biologia e medicina; riabilitazione psichiatrica e psicosociale; ecocardiografia; emergenza/urgenza e maxiemergenza sanitaria/grandi catastrofi; emergenze ed urgenze in pediatria; flebologia; implantologia e parodontologia; chirurgia orale ed implantologia; nuovi aspetti clinici in ortodonzia; chirurgia delle ghiandole salivari maggiori e minori; diagnostica multidisciplinare delle complicanze sistemiche nelle malattie reumatiche autoimmuni; advanced, oncoplastic and reconstructive breast surgery - senologia chirurgica avanzata, oncoplastica e ricostruttiva; andrologia clinica. I corsi di perfezionamento riguardano: crisi d'impresa, modelli di analisi e scelte organizzative; odontoiatria restaurativa; trasformation management & leadership del personale, mentre i temi dei due corsi di aggiornamento sono aesthetic care e strategie di accesso, gestione e rendicontazione dei fondi comunitari europei. Nelle prossime settimane - si legge in conclusione - saranno pubblicati i bandi di ammissione ai Master ai Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento per l'anno accademico in corso".