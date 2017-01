Milano, uomo salito su impalcatura tribunale per protestare contro la giustizia

MILANO, 10 GENNAIO - Un uomo è salito su un ponteggio esterno allestito per lavori sul lato del tribunale di Milano e minaccia di gettarsi di sotto.

"Sono 12 anni che la giustizia se la prende con me e non mi lascia in pace": sarebbero queste le parole urlate dall’uomo, motivo della sua protesta. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe salito ad un'altezza di una quindicina di metri arrampicandosi dall'esterno sul ponteggio situato in via Freguglia.

Non si sa ancora se l'uomo sia un indagato o un imputato in qualche procedimento avviato in tribunale. Intanto un italiano, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno parlando con l'uomo nel tentativo di farlo desistere dal suo gesto. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere con una scala l'uomo, che continua a ripetere "andatevene via".

Anche il pm di Milano Mauro Clerici sta cercando di convincere l’uomo a scendere. In via Freguglia è arrivato anche il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco che ha parlato con i carabinieri presenti sul posto assieme alla polizia.

Luna Isabella

(foto da chrismaponteggi.it)