Usa contro Messico per il muro, Nieto non vedrà Trump

WASHINGTON, 27 GENNAIO - Donald Trump avrebbe dovuto incontrare a Washington il leader messicano, Nieto, per discutere principalmente dell'annullamento dei trattati commerciali. Il presidente del Messico, però, ha annunciato l'annullamento dell'incontro.

“Abbiamo informato la Casa Bianca che non parteciperò alla riunione di lavoro programmata per il prossimo martedì con il presidente degli Usa. Il Messico ribadisce la sua volontà di lavorare con gli Stati Uniti per trovare accordi favorevoli a entrambe le nazioni”, ha annunciato il leader messicano con un tweet.

In risposta, Donald Trump ha asserito: “Se il Messico non è intenzionato a pagare per il muro che è proprio necessario, allora sarebbe meglio cancellare l'incontro”. Una dura provocazione per i messicani che, sicuramente, non è passata inosservata.

Per permettere ai due stati di non spezzare completamente i rapporti a causa della questione sul muro, Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato di voler trovare “una data per organizzare qualcosa in futuro. Manterremo aperte le linee di comunicazione”.

Chiara Fossati

immagine da www.politico.it