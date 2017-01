Usa, Donald Trump annuncia la costruzione del muro

WASHINGTON, 25 GENNAIO - “Grande giorno per la sicurezza nazionale. Tra le tante cose, costruiremo il muro!”. È quanto è stato scritto su Twitter dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha annunciando per oggi, quello che era stato già anticipato dal New York Times e più volte ripetuto da lui stesso in campagna elettorale: la firma di un ordine esecutivo che aprirà la strada alla edificazione di una barriera con il Messico.

Oltre a quello inerente muro, dovrebbero essere annunciati altri due ordini esecutivi, uno per bloccare i programmi di accoglienza dei rifugiati e la concessione dei visti nei confronti di persone provenienti da Paesi a a maggioranza musulmana e a rischio terrorismo (Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen). E l’altro per creare una stretta nei confronti delle “sanctuary cities”, cioè le città dove gli amministratori locali si sono rifiutati di consegnare gli immigrati irregolari per l'espulsione.

Tutto ciò arriva a poche ore dall’incontro previsto per oggi, il quale prevede la discutere del North American Free Trade Agreement (Nafta), il trattato di libero scambio fra Washington, Città del Messico e Ottawa.

Giulia Piemontese



