Usa, Donald Trump licenzia Ministro della Giustizia per tradimento

WASHINGTON, 31 GENNAIO - Sally Yates, Ministro della Giustizia, unica superstite dell'amministrazione Obama, è stata licenziata dal presidente in carica, Donald Trump, per non aver sostenuto il suo Ordine esecutivo riguardante l'immigrazione. Al suo posto ha nominato Dana Boente, che sarà in carica fino alla conferma da parte del Senato di Jeff Sessions.

“Ha tradito il dipartimento di giustizia rifiutando di attuare un ordine messo a punto per difendere i cittadini americani. È il momento di essere seri nel proteggere il paese. Chiedere controlli accurati per gli individui che arrivano da sette posti pericolosi non e' estremo. È ragionevole e necessario per tutelare il paese”, ha affermato l'amministrazione di Trump.

“Sono responsabile dell'assicurare che le posizioni assunte in tribunale siano coerenti con l'obbligo solenne dell'istituzione di cercare la giustizia. Al momento, non sono convinta che la difesa del decreto sia in linea con queste responsabilita' e non sono convinta che il decreto sia legale”, si è difesa Yates dopo aver rifiutato di difendere il Presidente.

Il rifiuto del Ministro Yates rappresenta quello che è il pensiero di molti americani che, negli ultimi giorni, stanno protestando contro il primo Ordine esecutivo di Donald Trump.

Chiara Fossati

immagine da www.youtube.com