Usa, Fca sotto accusa: violate le norme sulle emissioni

USA, 12 GENNAIO - Da quanto riportato dall'Associated Press, le Authority statunitensi accusano l'Fca di aver reso noti dei dati falsi sulle emissioni di diesel con l'utilizzo di un software.

La conferma è arrivata dall'Agenzia per la Protezione ambientale americana, la quale ha reso noto le violazioni, su circa 104000 veicoli, del Crear Air act, ovvero delle norme sull'inquinamento. Sull'argomento l'agenzia di stampa Associated Press ha sottolineato che l'Fca "ha schivato le regole ed è stata scoperta".

Secondo l'Epa, la casa automobilistica Fiat Chrysler potrebbe imbattersi in sanzioni civili in quanto "è una seria violazione delle legge", aggiungendo che "Tutte le case automobilistiche devono giocare secondo le stesse regole".

Appresa la notizia la Fca ha perso titoli in borsa, perdendo a Wall Street, il 18,39 % e arrivando a 9,05 dollari per azione.

Non tardano ad arrivare anche le dichiarazioni da parte dell'Fca Us sperando di poter avere in maniera tempestiva "la possibilità di incontrare l'enforcement division dell'Epa e rappresentanti della nuova amministrazione", affinché possano "dimostrare che le strategie di controllo di Fca sono giustificate e pertanto non costituiscono 'defeat devices' in base alla normativa applicabile e risolvere prontamente la questione".

Alessia Terzo

Immagine da wikipedia.org