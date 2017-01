Usa, gravemente malato serial killer Charles Manson: ricoverato

USA, 4 GENNAIO - Ricoverato il killer seriale Charles Manson in un ospedale californiano. Il dipartimento carcerario della California, non ha rivelato, per questioni di privacy, i dettagli sulla salute dell’uomo e in quale struttura è stato trasferito, riferendo solamente che "è vivo e al momento non in pericolo di vita".



La notizia è stata appresa dal sito del Los Angeles Times, che ha reso noto il ricovero senza aggiungere ulteriori particolari.



Manson condannato ad un ergastolo, stava già scontando la pena da 45 anni, in quanto mandante della strage di Bel Air dove hanno perso la vita sette persone tra cui la famosa attrice Sharon Tale incinta da otto mesi, moglie del noto regista Roman Polanski. Durante gli anni di detenzione a Charles Manson sono state negate dodici volte le richieste di libertà vigilata.

Alessia Terzo

Immagine da frastuoni.it