Usa-Russia, i segnali \'distensivi\' di Trump

WASHINGTON, 14 GENNAIO - Il presidente americano Donald Trump, ormai prossimo alla ufficiale investitura del 20 gennaio, prova a lanciare segnali distensivi alla Russia di Vladimir Putin. In vista di una delle maggiori sfide in politica estera per il tycoon: ricucire i rapporti piuttosto burrascosi tra le due superpotenze mondiali dopo l’era Obama.

Ed allora, ecco l’apertura sul tema sanzioni. In una intervista al Wall Street Journal, Trump si è detto pronto a collaborare con i russi a patto che si concretizzi una reciprocità di Mosca. Sebbene il neopresidente abbia di fatto confermato di mantenerle per un periodo di tempo, è possibile comunque un dietrofront. «Se si va d’accordo e la Russia ci aiuta davvero» - sono le condizioni poste da The Donald.

Si cercherà dunque, per quanto possibile, un rispolvero del tandem Usa-Russia in vista della lotta al terrorismo internazionale e della risoluzione delle principali crisi mondiali. Tuttavia, la situazione non appare al momento rosea, considerata l’ultima mossa di Obama a dicembre circa le sanzioni per la vicenda hacker e interferenze elettorali, e l’apertura di una inchiesta ad opera del Congresso americano, intenzionato a vedere maggiormente chiaro su una questione che anche i repubblicani considerano particolarmente vitale.

L’indagine del Senato valuterà anche i possibili legami (antecedenti ed attuali) tra lo stesso Trump ed il presidente russo. La commissione intelligence si è inoltre espressa attraverso le dichiarazioni del presidente Richard Burr (repubblicano) e del vicepresidente Warner (democratico). Sarà verificato ogni possibile legame russo con le elezioni americane del novembre 2016, che hanno consegnato il paese ai repubblicani dopo 8 anni di amministrazione democratica.

Sul tavolo resta comunque l’auspicio di Trump circa migliori rapporti con la Russia, con l’intenzione di incontrare al più presto il presidente Putin. Intanto la Russia ha invitato l’amministrazione Trump ad unirsi ai negoziati di pace sulla Siria che Mosca vorrebbe avviare con Turchia ed Iran. A rivelarlo, il Washington Post.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta