Usa, Trump: stop immigrati e rifugiati per 120 giorni

WASHINGTON, 28 GENNAIO - Il presidente americano Donald Trump, per impedire l'eventuale ingresso di terroristi islamici negli Stati Uniti, ha sospeso per 120 giorni il programma di ammissione di tutti i rifugiati. Bloccato anche, fino a ulteriore comunicazione, il programma di accoglienza per i rifugiati siriani.

"Vogliamo mantenere i terroristi islamici radicali fuori dagli Usa", per garantire che non si ammetta nel Paese la stessa minaccia che i nostri soldati combattono all'estero e "vogliamo ammettere nel nostro Paese solo i rifugiati che lo sosterranno e ameranno profondamente la nostra gente", ha sottolineato il tycoon. Per effetto del decreto, l'ingresso negli Stati Uniti è stato sospeso per tre mesi per i cittadini di sette paesi musulmani: Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen.

Trump, inoltre, ha asserito che tra i siriani che chiedono lo status di rifugiati dovrebbe essere data priorità solo ai cristiani, i quali finora sono stati "trattati in modo orribile". "Se eri un musulmano - ha aggiunto - potevi entrare ma se eri un cristiano no, era quasi impossibile".

Per il presidente occorre iniziare una grande ricostruzione delle forze armate americane, per sviluppare un piano per nuovi aerei, nuove navi, e nuove risorse e strumenti, evitando però gli sprechi. "Il nostro futuro - ha detto Trump - è quello di essere la guida del mondo".

Luigi Cacciatori

Immagine da slate.com