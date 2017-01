Usavano nomi vip per truffe: sette arresti a Varese

VARESE, 17 GENNAIO – La Guardia di Finanza di Varese questa mattina ha tratto in arresto sette persone che utilizzavano i nomi di alcune personalità della musica e del cinema, a loro insaputa, per compiere affari illeciti. Tra i nomi vip coinvolti, Andrea Bocelli e John Travolta.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), è iniziata un anno fa e ha permesso di sgominare un’organizzazione criminale internazionale con basi in Italia, Lussemburgo, Svizzera, Caraibi e Londra, dedita a vari reati tra cui truffa aggravata e raccolta abusiva del risparmio. Nell’operazione di questa mattina sono stati sequestrati anche immobili e conti correnti per oltre 18 milioni di euro.

Dalle indagini è emerso un sistema ideato da due italiani, uno emigrato a Lugano, già residente nel Varesotto, e un broker finanziario e impresario residente a Santo Domingo, con doppia cittadinanza americana e italiana. Attraverso una vasta rete di collaboratori, i due avrebbero indotto oltre duecento risparmiatori e investitori a impegnare in totale 20 milioni di euro in un fantomatico progetto immobiliare denominato “Puerto Azul“, per la realizzazione di un complesso turistico extra lusso. Con l’ausilio di un noto manager di star hollywoodiane, gli arrestati hanno cercato di «vendere» il progetto con «roboanti eventi propagandistici», strumentalizzando l'immagine di John Travolta e Andrea Bocelli – totalmente estranei alla vicenda - che venivano spacciati per soci e ambasciatori dell'operazione.

Da quanto si apprende, Bocelli ha anche fornito un rilevante contributo alle indagini.

[foto: lastampa.it]

Antonella Sica