Venezia, coppia investita sulle strisce pedonali. Morta la ragazza

VENEZIA, 26 DICEMBRE - Questa notte, una coppia è stata sulle strisce pedonali, in via Giovanni da Verrazzano, a Sottomarina, da un pirata della strada. La donna, Elena B.C., di ventotto anni, ha perso la vita; il fidanzato ha invece riportato delle fratture alle gambe.

L'automobile, secondo le prime analisi, andava a tutta velocità, e non si sarebbe fermata per soccorrere la coppia. Per la giovane, nonostante il tentativo dei sanitari del Suem di fare un messaggio cardiaco, non c'è stato niente da fare. Per il compagno, invece, sembra sia andata meglio. Avrebbe infatti riportato delle fratture agli arti inferiori.

Il pirata, un ragazzo di ventitré anni, è fuggito senza prestare soccorso alla coppia travolta, e una volta arrivato a casa sua, avrebbe parcheggiato la macchina e sarebbe giunto sul posto dell'incidente a piedi, fingendosi un testimone.

I Carabinieri avrebbero quindi ascoltato la versione dei testimoni, compresa quella del ragazzo che, però, non avrebbe convinto gli agenti. Il 23enne, dopo una serie di domande, non avrebbe più retto e avrebbe confessato.

I Carabinieri avrebbero quindi arrestato il ragazzo con l'accusa di omicidio stradale. Il pm, però, avrebbe deciso di condannarlo con una denuncia a piede libero.

Chiara Fossati

immagine da www.ilgiornale.it