Venezia, il Comune pagherà il funerale del profugo morto nel Canal Grande

VENEZIA, 27 GENNAIO - Sarà il Comune di Venezia a sostenere le spese per il funerale di Pateh Sabally, il migrante ghanese morto annegato domenica scorsa nel Canal Grande, probabilmente in un tentativo di suicidio. Il sindaco Luigi Brugnaro, si è dichiarato disponibile attingendo al ‘Fondo di solidarietà’ del Comune, alimentato dall'intero importo della propria indennità di primo cittadino. "È un gesto di rispetto di Venezia verso Pateh Sabally e i suoi sogni infranti", ha dichiarato Brugnaro. "La morte di questo giovane ha lasciato in tutti noi un sentimento di tristezza e di umana pietà verso chi, di fronte alle avversità della vita, non trova più la forza di reagire alla disperazione".

"Si è trattato di un gesto di disperazione personale - ha aggiunto il Sindaco - e ancora una volta è necessario stigmatizzare chi fa polemiche e sciacallaggio sulle tragedie, ma anche testimoniare con forza che la pietà per la persona umana rimane immutata, degna di essere sempre rispettata".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine nuovavenezia.gelocal.it)