Vigili fuoco: cambio al vertice in Calabria, arriva Ghimenti

CATANZARO 30 AGOSTO - "Il nostro obiettivo dev'essere quello di fare squadra e di puntare alla prevenzione". Lo ha detto il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti, nel suo primo incontro con i giornalisti dopo l'insediamento alla guida del Corpo in Calabria.

"Sono arrivato in questa regione - ha esordito Ghimenti - il giorno dopo la tragedia delle gole del Raganello e subito mi sono trovato ad affrontare la tromba d'aria a Catanzaro Lido, due fatti che confermano come la nostra presenza e' ormai chiara e trova un immediato riscontro anche mediatico". Ghimenti, ingegnere, romano, in servizio dal 1989, e' subentrato quale direttore regionale dei Vigili del fuoco in Calabria a Renmato Cardia, che ha assunto un altro incarico in Puglia. Ghimenti, assistito in conferenza stampa da una delegazione dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco, e' attualmente reggente, fino a meta' settembre, del Comando provinciale di Roma e di quello di Reggio Calabria: pilota di elicotteri, e gia' dirigente del servizio aereo del Corpo nazionale, e' stato comandante provinciale ad Ascoli Piceno e ha diretto l'Istituto superiore antincendio.

Il neo direttore regionale dei Vigili del fuoco ha poi illustrato le sue linee di azione, affermando che "la priorita' e' capire le esigenze prioritarie e conoscere il territorio con molta umilta' e rispetto, cercando di dare un contributo sostanziale, puntando sempre a fare squadra. Siamo in tempi di grande velocita' e tuttavia - ha aggiunto Ghimenti - e' importante procedere per piccoli passi purche' siano sempre passi avanti, aderenti alle esigenze del territorio e rispettosi del territorio".

Quanto alla problematica degli organici, Ghimenti ha osservato: "Come Corpo ho preso finora contezza soprattutto della situazione di Catanzaro, e devo dire che c'e' una realta' positiva, in linea con gli standard nazionali che assicurano livelli di prestazioni adeguati in ogni parte d'Italia. Insieme ai colleghi n della direzione regionale, ai vari Comandi e a tutto il personale della Calabria comunque andremo a vedere le situazioni piu' particolari, provincia per provincia". Un altro obiettivo - secondo il direttore regionale dei Vigili del Fuoco - "sara' quello di fare da stimolo ai cittadini e agli enti locali a ragionare sull'attivita' di prevenzione, perche' solo quando un fatto si verifica - ha concluso Ghimenti - ci si rende conto di quello che si sarebbe potuto fare".