Addio a Carrie Fisher: morta la principessa di Star Wars

LOS ANGELES, 28 DICEMBRE - Carrie Fisher, la famosissima principessa Leila di Star Wars, si è spenta martedì mattina in un ospedale di Los Angeles. L’attrice aveva 60 anni, e pochi giorni fa era stata colta da un attacco cardiaco durante un volo partito da Londra. Rianimata sull’aereo, era poi stata portata in terapia intensiva all'Ucla Medical.

La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso dal portavoce della famiglia: “È con grande dolore che la figlia Billie Lourd conferma che la sua amata mamma, Carrie Fisher, si è spenta alle 8.55 di questa mattina” -spiega Simon Halls- “era amata dal mondo e ci mancherà profondamente, vogliamo ringraziarvi per i vostri pensieri e le vostre preghiere".

Mark Hamill, l’attore americano che ha interpretato Luke Skywalker nei film di Star Wars, ha pubblicato su Twitter una sua foto insieme a Carrie, con il commento: “No words #Devastated”. Anche Harrison Ford, altro attore di punta della saga, si è unito al coro di cordoglio: "Carrie era unica, brillante, originale", ha detto alla rivista People.

Nonostante la triste notizia, in rete si legge già la conferma che l’attrice aveva terminato le riprese con Star Wars: Episodio VIII lo scorso luglio, ciò significa che la Lucasfilm non dovrà affrontare la sua morte in questo capitolo, ma probabilmente sarà costretta a farlo nel prossimo, l’Episodio IX, dove la presenza di Leia era già stata confermata.



Giulia Piemontese

immagine da: inquisitr.com