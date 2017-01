Washington: women\'s march contro il Presidente Trump

WASHINGTON, 21 GENNAIO - Si sta svolgendo in queste ore un corteo nella capitale Usa: La "Women's march". Organizzata per protestare pacificamente contro le discriminazioni di genere ed in favore dei diritti delle donne.

In migliaia hanno aderito alla marcia mondiale delle donne contro il nuovo presidente americano Donald Trump, che durante la campagna elettorale aveva mostrato pregiudizi contro donne, immigrati, neri e portatori di handicap. L’iniziativa è caratterizzata dalla presenza e dagli interventi di avvocati per i diritti civili, artisti e leader politici. È previsto che il corteo attraversi le strade di Washington fino ad arrivare alla Casa Bianca. Si prevede che ci saranno anche altri cortei nei 50 Stati Americani e non solo. In almeno 40 Paesi nel mondo, ben 55 città si sono organizzate 369 Sister March: dalla Penisola Antartica al Canada, dall’Argentina al Congo, dal Madagascar all’Iraq e all’Arabia Saudita e anche nelle città europee ci saranno manifestazioni in difesa dei diritti delle donne. In Italia sono previste tre manifestazioni: a Roma, Milano e Firenze.

È la prima mobilitazione che unisce donne che vivono condizioni e paesi differenti ma con un nucleo di disvalori su cui combattere, come discriminazioni, sessismo, misoginia, ma anche per tutelare la diversità e le minoranze. Per questo la mobilitazione, nata come la "marcia delle donne", è divenuta la "marcia di tutti".

L’iniziativa è partita da una avvocata in pensione, soprannominata “la miccia” che, aiutata dal figlio, aveva creato un gruppo, dando forza a un movimento cresciuto giorno dopo giorno, fino a includere centinaia di migliaia di aderenti, sostenuto anche da Amnesty International e da Planned Parenthood.

