Wikileaks, a maggio Chelsea Manning verrà scarcerata

WASCHINGTON, 18 GENNAIO - Chelsea Manning, condannata a trentacinque anni di carcere per aver passato delle informazioni a Wikileaks, verrà scarcerata a maggio. Il Presidente uscente Barack Obama ha infatti deciso di concederle la grazia.

La decisione dell'ormai ex presidente è stata presa a causa delle numerose volte in cui Chelsea, una transgender, ex analista dell'intelligence militare, ha tentato di suicidarsi all'interno del carcere maschile in cui è reclusa.

“Se il presidente degli Stati Uniti Barack Obama perdona Manning prima di lasciare l'incarico il 20 gennaio, quando entrerà in carica Donald Trump, Assange accetterà di essere estradato negli Stati Uniti”, ha scritto su Twitter Julian Assange, il fondatore di Wikileaks.

Grazie a questa dichiarazione, Obama avrebbe quindi deciso di liberare la Manning nel 2017, invece che nel 2045.

Chelsea, nel 2010, ha consegnato molti documenti segreti, militari e diplomatici, all'organizzazione.

Chiara Fossati

immagine da www.thetimes.co.uk